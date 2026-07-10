Cme lancia il suo Agriculture Index

CME Group, il principale mercato di derivati al mondo, ha annunciato il lancio del suo Agriculture Index, un parametro di riferimento dei prezzi ad ampio raggio, concepito per monitorare l'andamento complessivo di cinque settori fondamentali per l'economia agricola globale.

L'indice, che verrà aggiornato mensilmente, integra i prezzi dei contratti futures relativi a cereali, semi oleosi, bestiame, prodotti lattiero-caseari e legname. Tali componenti consentono al parametro di riferimento di monitorare in modo esaustivo i cambiamenti strutturali nelle filiere, l'evoluzione della domanda industriale e le variazioni nelle abitudini dei consumatori che incidono sui costi dei prodotti agricoli a livello mondiale.



"L'agricoltura non si muove considerando una singola commodity alla volta, e lo stesso dovrebbe valere per i parametri di riferimento che la monitorano - spiega John Ricci, managing director e global head of Agricultural products presso CME Group - Aggregando i prezzi dei futures di cinque settori su un'unica piattaforma, il CME Group Agriculture Index offre a produttori, trader e analisti una visione più completa dell'economia agricola e delle sue prospettive future".



La metodologia dell'indice è studiata per fornire una rappresentazione equilibrata dei costi delle commodity, neutralizzando le differenze di prezzo tra le scadenze di consegna dei contratti futures e applicando opportune ponderazioni ai diversi mercati.



L'Agriculture Index affianca il Purdue University/CME Group Ag Economy Barometer, un indicatore mensile su scala nazionale che misura il sentiment e le prospettive di 400 produttori in merito all'economia agricola.

CME Group

In qualità di principale mercato di derivati al mondo, CME Group consente ai clienti di negoziare futures, opzioni e strumenti sui mercati cash e OTC, nonché di ottimizzare i portafogli e analizzare i dati, offrendo agli operatori di mercato di tutto il mondo gli strumenti per gestire efficacemente il rischio e cogliere le opportunità. Le borse di CME Group offrono la più ampia gamma di prodotti di riferimento globali (benchmark) su tutte le principali classi di attività, tra cui tassi di interesse, indici azionari, valute, criptovalute, energia, prodotti agricoli e metalli. La società offre la negoziazione di futures e opzioni su futures tramite la piattaforma CME Globex, la negoziazione di titoli a reddito fisso tramite BrokerTec e la negoziazione di valute sulla piattaforma EBS. Inoltre, gestisce CME Clearing, uno dei principali fornitori di servizi di compensazione tramite controparte centrale al mondo.