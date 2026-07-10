PepsiCo in rialzo per merito dell'aumento prezzi

PepsiCo ha chiuso il secondo trimestre 2026 ricavi netti in aumento del 6,4% (+ 7,3%; da inizio 2026) e ricavi organici in aumento del 2,4% (+2,5% da inizio anno). L'utile per azione (EPS) è in aumento del 137% (+72% per il 2026).Dall'inizio del 2026 i ricavi netti sono aumentati del 7,3%, crescita che, sottolinea la nota ufficiale, "riflette i benefici associati alle politiche di prezzo nette effettive e...