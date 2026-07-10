Bayer: aumento di capitale di 3 mld euro

Bayer si è assicurata 3 miliardi di euro di capitale azionario per migliorare la propria struttura patrimoniale. L'azienda ha firmato venerdì un accordo con la società di gestione patrimoniale globale Apollo. In base all'accordo, i fondi gestiti da Apollo e le società affiliate acquisiranno una partecipazione di minoranza, non di controllo, in una nuova entità che deterrà il ramo d'azienda dei contraccettivi reversibili a lunga durata d'azione (Larc) di Bayer.

Il gruppo manterrà la quota di maggioranza nell'entità e continuerà a esercitare il pieno controllo operativo sull'attività. L'investimento non comporterà modifiche alla strategia o alle attività relative ai Larc. Le attività Larc continueranno a far parte del core business della Divisione Farmaceutica di Bayer e l'entità rimarrà interamente consolidata nel Bilancio Consolidato del Gruppo Bayer.



“Questa transazione rappresenta una soluzione di finanziamento strategica che rafforza la nostra struttura patrimoniale, preservando al contempo il pieno controllo operativo su questa attività farmaceutica fondamentale”, ha dichiarato Judith Hartmann, Cfo di Bayer. “Migliora la nostra flessibilità finanziaria, consentendoci di gestire le maggiori esigenze di liquidità di quest'anno, legate alle scadenze obbligazionarie e alle procedure legali, e di continuare a perseguire le nostre priorità a lungo termine”.

Da parte sua, il Partner di Apollo Jamshid Ehsani, ha affermato: “Siamo orgogliosi di investire nell'attività Larc di Bayer, leader globale nel settore delle scienze della vita e azienda tedesca di riferimento. Questa transazione riflette l'obiettivo principale della piattaforma High Grade Capital Solutions di Apollo: fornire capitali consistenti, flessibili e personalizzati a società di alto livello, consentendo a Bayer di rafforzare il proprio bilancio mantenendo il pieno controllo operativo su un'attività strategica”.

Il perfezionamento della transazione è previsto per il terzo trimestre del 2026, previa approvazione delle autorità antitrust e il rispetto delle consuete condizioni di chiusura.