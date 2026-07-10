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Grano duro. Italmopa: qualità prevale su quantità
Raccolto nazionale 2026 vede volumi in calo e riduzione tenore proteico
La produzione nazionale 2026 di frumento duro si attesterebbe, secondo Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia, aderente a Confindustria e a FederPrima, in 4.100.000 tonnellate circa con una riduzione di 6 punti percentuali rispetto ai volumi del raccolto 2025, pari a 4.365.000 tonnellate, ma con un incremento di 5,5 punti percentuali rispetto alla media produttiva degli ultimi 5 raccolti.La r...
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EFA News - European Food Agency
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