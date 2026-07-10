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CLARA MOSCHINI

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Viticoltura: tre Paesi UE uniti nel rilancio del settore

Associazioni di Francia, Italia e Spagna sollecitano UE a non ridurre la Pac

Il 30 giugno e il 1° luglio scorsi, a Irouléguy (Francia), le associazioni nazionali del settore vitivinicolo di Francia, Italia e Spagna si sono riunite nell'ambito del "Gruppo di contatto", l'annuale momento di dialogo durante il quale le associazioni nazionali rappresentative del settore discutono e condividono le proprie posizioni sulle principali sfide che il comparto vitivinicolo è chiamato ad...

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EFA News - European Food Agency
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