Eit Food: 65 startup per programma di accelerazione

Eit Food, organismo UE per l'innovazione agroalimentare, ha selezionato 65 startup per l'edizione 2026 di Eit Fan, il suo programma di accelerazione pensato per aiutare le aziende agroalimentari in fase iniziale a validare le proprie tecnologie e a prepararsi alla crescita commerciale.

Le aziende selezionate parteciperanno a uno dei sei hub specializzati in Europa, ciascuno focalizzato su una specifica area tecnologica che plasmerà il futuro del cibo. Tra questi: sistemi agroalimentari a basso consumo idrico a Catania, soluzioni circolari per i sistemi alimentari a Helsinki, catene di approvvigionamento intelligenti e a basse emissioni di carbonio a Monaco, ingredienti, prodotti e processi biotecnologici a Parigi, soluzioni per l'agricoltura digitale e autonoma a Wageningen e agricoltura resiliente al futuro a Varsavia.

Fedele alla sua missione principale, Eit Fan pone enfasi in modo particolare sulla validazione tecnologica. Attraverso il programma, le startup svilupperanno roadmap tecnologiche personalizzate, competeranno per ottenere supporto nella validazione delle proprie soluzioni, accederanno a opportunità di matchmaking con organizzazioni di ricerca e tecnologia (Rto) e parteciperanno a sfide di open innovation con partner aziendali.

Le startup selezionate quest'anno dimostrano che l'innovazione è presente in tutto l'ecosistema agroalimentare europeo. L'elenco completo delle startup e i relativi focus tematici sono disponibili nella brochure.

Combinando hub tematici specializzati con opportunità di validazione e un coinvolgimento diretto con aziende e istituti di ricerca, Eit Food Fan mira ad aiutare le startup a trasformare le promettenti innovazioni in soluzioni commercialmente rilevanti per il settore agroalimentare.

Il programma pone una forte enfasi sulla collaborazione. Le startup parteciperanno ad attività di matchmaking mirate e lavoreranno direttamente con partner del settore per esplorare opportunità di innovazione congiunte. Nell'ambito di questo approccio, importanti attori del settore come Anadolu Efes, Avril, Bayer AG, Cargill, Corporation Hijos de Rivera, Corteva Catalyst, Danone, Mars Petcare, Mondelēz International, Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG e Valio, parteciperanno a sessioni di reverse pitching, presentando le proprie sfide strategiche e invitando le startup a collaborare per trovare soluzioni. Il format riflette una crescente tendenza verso un'innovazione più aperta e guidata dalla domanda all'interno del settore alimentare.

"Trasformare il sistema alimentare globale richiede la forza coordinata dell'intera nostra rete di innovazione. Collegando queste 65 startup con istituti di ricerca di livello mondiale, operatori di mercato e investitori specializzati, forniamo l'integrazione dell'ecosistema necessaria per portare sul mercato la scienza all'avanguardia", spiega Benoît Buntinx, direttore della Creazione d'Impresa presso Eit Food.