Fao: shock alimentari sempre più frequenti e sistemici

Gli shock che colpiscono i mercati alimentari e agricoli mondiali, sempre più interconnessi, stanno aumentando in frequenza e intensità, e le evidenze suggeriscono l'esistenza di misure politiche efficaci in grado di mitigarne e ridurne l'impatto, secondo un nuovo importante rapporto pubblicato oggi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao).

Con il valore degli scambi commerciali nel settore alimentare e agricolo quintuplicato dal 2000, raggiungendo circa 2 trilioni di dollari, e con un numero crescente di paesi integrati nelle reti commerciali, rafforzare la loro resilienza di fronte a shock dirompenti è una preoccupazione globale. Secondo una ricerca presentata nella nuova edizione di The State of Agricultural Commodity Markets (Soco) 2026, la creazione di quadri normativi di supporto, che richiedono la cooperazione internazionale, ha effetti positivi dimostrabili nel contenere le conseguenze degli shock sui prezzi e sulla fame.

Restrizioni alle esportazioni meno numerose e di durata inferiore durante la pandemia di Covid-19, ad esempio, hanno fatto sì che solo l'8% delle calorie scambiate a livello globale subisse un impatto, rispetto al 16% registrato nel periodo 2007-2008, quando una serie di shock aveva innescato un forte aumento dei prezzi delle materie prime alimentari.

Soco 2026 esamina come i mercati alimentari e agricoli globali possano assorbire le perturbazioni e ripristinare l'equilibrio di mercato a seguito di shock che vanno da disastri naturali o eventi meteorologici estremi, crisi socioeconomiche e conflitti, fino a eventi biologici e tecnologici. Il commercio, consentendo al cibo di arrivare rapidamente dove potrebbe improvvisamente essere necessario, è fondamentale, e il rapporto analizza come le caratteristiche delle reti commerciali, la loro intensità e il contesto politico possano rafforzarne la capacità di affrontare il problema della fame e ripristinare la stabilità del mercato.

“Tutti i paesi possono trarre vantaggio da una maggiore cooperazione internazionale, da reti commerciali integrate e ben funzionanti e da una maggiore fiducia nel sistema commerciale multilaterale”, ha scritto il direttore generale della Fao QU Dongyu, nella prefazione al rapporto. “Al contrario, tutti i paesi rischiano di perdere a causa della frammentazione, dell'incertezza e del declino della cooperazione”, ha aggiunto, sottolineando come ciò valga soprattutto per i paesi più poveri del mondo.

Tra i messaggi chiave del Soco 2026:

-- I mercati globali alimentari e agricoli sono esposti a una serie di shock, tra cui eventi meteorologici estremi, perturbazioni economiche e finanziarie, tensioni e conflitti geopolitici, pandemie e fluttuazioni dei prezzi dell'energia, e tali perturbazioni possono essere sistemiche.

-- Una migliore connettività all'interno della rete commerciale rafforza la capacità di assorbimento degli shock: i Paesi che possono approvvigionarsi di cibo da un maggior numero di partner commerciali sono generalmente più resilienti agli shock.

-- Quando i principali produttori impongono restrizioni alle esportazioni per proteggere i propri mercati interni, trasferiscono l'instabilità ai mercati globali e contribuiscono ad aumentare l'insicurezza alimentare in tutto il mondo.

-- A seguito di uno shock, i volumi delle esportazioni attraverso i collegamenti commerciali bilaterali diminuiscono significativamente, con effetti che si attenuano entro un periodo di sei mesi.

-- I picchi di prezzo delle materie prime alimentari innescati da uno shock possono avere un impatto persistente e non sono compensati da cali di prezzo.

-- Le scorte alimentari sono una componente integrante delle strategie di resilienza. Sebbene il mantenimento di ingenti scorte di emergenza per stabilizzare i prezzi interni si sia dimostrato estremamente costoso e fiscalmente insostenibile, riserve alimentari di emergenza più ridotte, integrate nelle reti di protezione sociale rivolte ai bisognosi e ai vulnerabili, possono affrontare efficacemente l'insicurezza alimentare senza distorcere i mercati.