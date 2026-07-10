Francia. Dermatite nodulare: governo prolunga vaccini

In Francia, nell'ambito della strategia di vaccinazione per combattere la dermatite nodulare contagiosa (Lsd), il ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Sovranità Alimentare ha consultato per via telematica i membri del Consiglio Nazionale per la Tutela della Salute Animale (Cnopsav) dal 1° al 6 luglio.

La consultazione si è concentrata sulla "Zona di Vaccinazione I" (Zvi) nel sud-ovest della Francia. Questa zona, non direttamente colpita dalla malattia, è stata oggetto di una campagna di vaccinazione volta a creare una zona cuscinetto di bovini immunizzati tra le aree interessate dai focolai (Zona di Vaccinazione II) e il resto della Francia continentale.

Questa campagna di vaccinazione è stata avviata alla fine del 2025. È fondamentale fornire trasparenza agli operatori del settore agricolo, definendo la data di fine della vaccinazione in questa Zvi sud-occidentale, in particolare per gli animali non ancora vaccinati e per i vitelli presenti in quest'area.

L'attuale situazione sanitaria in Europa e in Francia richiede una vigilanza costante.

Considerata la recrudescenza della malattia in Spagna alla fine di febbraio 2026 e successivamente in Sardegna a partire da aprile 2026 (leggi notizia EFA News), la circolazione del virus in Europa rimane incerta. L'eradicazione del virus Lsd in Francia non è garantita e la stagione vettoriale 2026, iniziata in primavera (ripresa dell'attività di mosche e tafani vettori), rappresenta un periodo cruciale durante il quale il rischio di recrudescenza è particolarmente elevato.

In questo contesto, il controllo degli spostamenti degli animali e la vaccinazione rimangono gli strumenti più efficaci per combattere il virus. È importante mantenere il più alto tasso di copertura vaccinale possibile per tutto l'anno.

"I principali partner commerciali della Francia nel settore bovino, Italia e Spagna, seguono con attenzione qualsiasi cambiamento nella strategia sanitaria francese. Questa fiducia, che è importante preservare, richiede di agire in consultazione con loro", si legge in una nota del ministero dell'Agricoltura francese.

Alla luce delle raccomandazioni dei membri del Cnopsav, e considerando l'importanza di mantenere la vaccinazione per gran parte della stagione attiva degli insetti vettori, le aspettative dei partner commerciali europei e la necessità per gli operatori locali del settore di riprendere le normali attività il prima possibile, il ministro ha deciso di sospendere le vaccinazioni nella Zona a Malattie Infettive (Zvi) a partire dal 30 settembre 2026.

Qualsiasi sviluppo significativo e sfavorevole della situazione sanitaria relativa alla Lsd potrebbe comportare una modifica di tale data.

Il periodo di sorveglianza di otto mesi avrà inizio il 1° ottobre 2026. Se la situazione sanitaria rimarrà favorevole, tale periodo si concluderà con il ripristino dello stato di indennità per l'attuale territorio della Zona di Vaccinazione II (Zvi) il 1° giugno 2027.