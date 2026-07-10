Roma Bar Show 2026: tante novità e un respiro internazionale

Il 14 e 15 settembre, La Nuvola di Roma ospiterà la nuova edizione di Roma Bar Show, la principale manifestazione italiana dedicata alla bar industry e uno dei punti di riferimento internazionale per spirits, mixology e hospitality. Con Fiere di Parma al fianco di Roma Bar Show, l'edizione 2026 rafforza la propria vocazione business e internazionale, consolidandosi come punto d'incontro tra aziende, distributori, buyer e operatori provenienti dai principali mercati mondiali, per raccontare un segmento in continua evoluzione.

L'evento vedrà la partecipazione di alcune delle realtà più autorevoli del settore, tra cui Gruppo Montenegro, Velier, Doreca, Fratelli Branca Distillerie, Compagnia dei Caraibi, Brown-Forman, Pernod Ricard, Onesti Group, Coca-Cola Hbc, Perrier, Orsini, Molinari, Pallini e aziende storiche con Luxardo, Nonino, Cocchi, Varnelli, Nardini insieme a numerosi nuovi brand italiani e internazionali.

Accanto all'area espositiva, un ricco calendario di contenuti per accompagnare i visitatori in oltre quaranta appuntamenti tra masterclass e seminari dedicati ai trend che stanno trasformando il mercato. Tanti gli ospiti e gli speaker internazionali confermati che caratterizzeranno il calendario dell’Educational Program 2026 del Roma Bar Show.

Debutta in questa edizione 2026 un'app dedicata al Buyers Program.Progettata per facilitare il matchmaking tra espositori e operatori internazionali e consentire di pianificare gli incontri B2B già prima dell'apertura della manifestazione.

Attenzione alla crescita imprenditoriale anche grazie alla Business Room: si tratta di un nuovo format pensato per imprenditori, bar owner e professionisti che desiderano sviluppare competenze manageriali attraverso incontri dedicati a gestione economica, leadership, analisi dei dati e costruzione di format e brand di successo.

Si amplia inoltre l'offerta dedicata ai nuovi trend di consumo con una nuova area tematica riservata ai prodotti No & Low Alcohol. Mentre si confermano gli spazi più iconici, come il Mexican Village, interamente dedicato alla cultura e al business dei distillati d’agave.

A completare il programma i tradizionali party ufficiali e il tipico calendario “fuori salone”, per scoprire locali e professionisti oltre le mura della fiera immergendosi nella vita notturna capitolina. Tutte opportunità di networking che confermano il Roma Bar Show come un evento in grado di coniugare contenuti, relazioni e opportunità di sviluppo al piacere di stare insieme.



