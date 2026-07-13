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CLARA MOSCHINI

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Napolina, la pasta in UK cotta e mangiata

Il marchio di pasta di NewPrinces lancia nuove referenze

Angelo Mastrolia comprando New Princes ha inglobato una serie di marchi come Napolina e adesso comincia a tracciare la "sua" rotta. Napolina è un brand che, in verità, a noi italiani dice poco ma che, nel Regno Unito, rappresenta una delle linee di punta per la cucina ispirata all'Italia. Nato da un'intuizione datata 1965 di Marino Landiorio che fondò il marchio per portare i sapori autentici di N...

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EFA News - European Food Agency
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