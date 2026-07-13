Napolina, la pasta in UK cotta e mangiata

Angelo Mastrolia comprando New Princes ha inglobato una serie di marchi come Napolina e adesso comincia a tracciare la "sua" rotta. Napolina è un brand che, in verità, a noi italiani dice poco ma che, nel Regno Unito, rappresenta una delle linee di punta per la cucina ispirata all'Italia. Nato da un'intuizione datata 1965 di Marino Landiorio che fondò il marchio per portare i sapori autentici di N...