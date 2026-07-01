Princes Group: Giuseppe Mastrolia Ceo ad interim

Giuseppe Mastrolia ha assunto ad interim l'incarico di amministratore delegato di Princes Group. Il manager succede a Simon Harrison, che lascia l’incarico dopo due anni e l'azienda dopo cinque anni.

Secondo quanto riferito in una nota, l'avvicendamento punta a garantire continuità nella realizzazione della strategia di lungo periodo del gruppo, con particolare attenzione all’eccellenza operativa, alla crescita commerciale, agli investimenti nei marchi e negli stabilimenti produttivi e alla creazione di valore sostenibile per gli azionisti.

Da oltre dieci anni in Princes Group, Mastrolia è stato Ceo di di NewPrinces per nove anni, poi, nel 2024, dopo l’acquisizione di Princes nel 2024, è entrato nel Consiglio di amministrazione come Executive Board Director.

Assunto l'incarico di Chief Commercial Officer di Princes Group nell'autunno 2025, Mastrolia si è concentrato in modo particolare nello sviluppo e nell’attuazione della strategia commerciale dell’azienda.

A seguito della nomina a Ceo di Princes Group, il manager ha indicato tra le priorità il consolidamento del percorso di crescita del gruppo, attraverso la valorizzazione dei marchi, le capacità produttive e il lavoro delle persone, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dell’azienda.

Secondo Mastrolia è importante rafforzare l’integrazione tra le varie attività del gruppo, semplificare i processi decisionali e mantenere al centro clienti, partner, collaboratori e azionisti.