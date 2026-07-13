Fao: pastori e pascoli fondamentali per fabbisogno alimentare e ambiente

I pascoli e i pastori che li utilizzano svolgono un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza alimentare globale e la stabilità ambientale. Lo ha affermato QU Dongyu, direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), durante una visita di quattro giorni nelle regioni occidentali del Canada e degli Stati Uniti d'America.

La Canadian Cattlemen’s Association e la U.S. Roundtable for Sustainable Beef hanno organizzato congiuntamente il North American Grazing Lands Congress per evidenziare il valore ecologico, economico e culturale degli storici pascoli del Nord America, mostrando le famiglie che gestiscono questi paesaggi e i modi innovativi in cui sostengono ecosistemi resilienti. L'evento si è svolto sotto l'egida dell'Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori 2026 (Iyrp) delle Nazioni Unite, di cui la Fao è l'agenzia capofila.

I pascoli coprono quasi la metà della superficie terrestre e sostengono il sostentamento di centinaia di milioni di persone attraverso la produzione zootecnica e le attività correlate. "Qui non solo vi nutrite voi stessi, ma esportate anche per nutrire il resto del mondo", ha affermato il direttore generale nel suo intervento al Congresso Nordamericano dei Pascoli. Nel suo discorso QU ha reso omaggio al Canada e agli Stati Uniti per il loro impegno nell'ambito dell'Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori e, in particolare, ha riconosciuto "la grande passione che gli allevatori dimostrano per il loro lavoro".

QU ha poi aggiunto: "Abbiamo bisogno di più carne, ma con un minore utilizzo di risorse e un minore impatto negativo sull'ambiente. Abbiamo bisogno di latte e carne per una buona alimentazione. In tutto il mondo, l'80% dei bambini nei paesi in via di sviluppo non beve ancora un bicchiere di latte al giorno".

"Non fermiamoci a una produzione migliore, dobbiamo partire da lì e poi lavorare per tutti e quattro i migliori aspetti, tra cui una migliore nutrizione, un ambiente migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno", ha affermato QU.

Il direttore generale della Fao ha iniziato la sua visita a Calgary, visitando due ranch iconici nelle vicinanze: il South Porcupine Ranch e la Waldron Grazing Co-operative. Dopo la sua visita in Canada, il direttore generale si è recato nello Utah, dove ha visitato la Utah State University (Usu) e tre strutture specializzate per la didattica e la ricerca: una dedicata a bovini da carne, ovini, caprini, alpaca e pollame, una alla produzione lattiero-casearia, alla mungitura automatizzata, alla nutrizione e riproduzione animale, alla gestione dei rifiuti e alla salute degli animali, e una ai cavalli.

Ha inoltre visitato l'Unità di Ricerca sugli Insetti Impollinatori del Servizio di Ricerca Agricola (Ars) del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda), con sede presso la Usu, che si occupa di catalogazione, sequenziamento del genoma e ricerca molecolare e sull'impollinazione di api non mellifere, oltre a studiare l'interazione tra diverse specie e diverse colture.

Parlando con i docenti dell'università, Qu ha sottolineato che gli allevatori sono fondamentali per il ripristino dei pascoli e delle praterie autoctone in tutto il Nord America e, come i pastori di tutto il mondo, meritano sostegno per aiutare questi paesaggi a fornire soluzioni naturali ai cambiamenti climatici.

"Quando sosteniamo allevatori, pastori e produttori, investiamo in conoscenze e nella gestione responsabile che preservano questi paesaggi", ha affermato. "I pastori hanno una lunga e ricca storia come veri custodi dei pascoli a cui tengono profondamente, e lo abbiamo visto in prima persona in Alberta e nello Utah", ha affermato Qu.