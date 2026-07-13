Fertilizzanti. Consiglio UE: via libera a nuovi aiuti

Il Consiglio Europeo ha adottato oggi formalmente un regolamento che introduce misure mirate per aiutare gli agricoltori europei ad affrontare il forte aumento dei costi dei fertilizzanti e di altri fattori produttivi, innescato dalla recente crisi in Medio Oriente. Le misure mirano a fornire agli Stati membri gli strumenti necessari per sostenere rapidamente gli agricoltori che si trovano ad affrontare l'aumento dei costi di produzione e le pressioni sulla liquidità. La misura ambisce a rafforzare la resilienza del settore agricolo e salvaguarderà la sicurezza alimentare in tutta l'Unione europea.

"Le recenti interruzioni delle catene di approvvigionamento globali e l'impennata dei prezzi dei fertilizzanti hanno esercitato una pressione significativa sul nostro settore agricolo", Martin Heydon, ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Marina d'Irlanda (presidenza di turno dell'UE. "La decisione odierna dimostra che l'Unione europea è determinata a rispondere rapidamente e con decisione per sostenere gli agricoltori europei e la nostra sicurezza alimentare".

Il regolamento mira a consentire agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario urgente e mirato agli agricoltori maggiormente colpiti dall'aumento dei costi dei fertilizzanti e di altri fattori produttivi, modificando il regolamento sui piani strategici della Pac e il regolamento orizzontale.

Le misure adottate includono:

1) un nuovo regime di liquidità nell'ambito dello sviluppo rurale per il sostegno in situazioni di crisi;

2) la possibilità per gli Stati membri di erogare pagamenti diretti agli agricoltori in anticipo, aiutandoli a gestire le proprie esigenze di liquidità a breve termine;

3) la possibilità per gli Stati membri di adeguare le proprie allocazioni di pagamenti diretti per il 2027, in base alle esigenze e alle priorità nazionali.

Il nuovo regime di liquidità può essere cofinanziato fino al 65% dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e può includere fondi non utilizzati che altrimenti andrebbero persi. Gli Stati membri potranno aggiungere un finanziamento nazionale fino al 200%. Per garantire un'erogazione rapida e ridurre l'onere amministrativo, il sostegno può essere erogato come importo fisso per ettaro e attuato attraverso i piani strategici della Pac.

Al contempo, il regolamento rafforza gli incentivi per pratiche agricole più efficienti che riducano e ottimizzino l'uso di fertilizzanti e rappresentino una transizione verso fertilizzanti di origine biologica. L'obiettivo è contribuire sia alla resilienza economica che alla sostenibilità ambientale.

La proposta è stata presentata dalla Commissione europea il 12 giugno 2026 nell'ambito di un pacchetto più ampio di misure volte a contrastare l'impatto della crisi mediorientale sui mercati agricoli, seguendo le indicazioni politiche fornite in tal senso dai ministri dell'agricoltura.

Il pacchetto più ampio prevede un incremento delle riserve agricole con ulteriori 300 milioni di euro provenienti dal bilancio UE per il 2026. Inoltre, il pacchetto include altre misure per rafforzare la produzione interna di fertilizzanti in Europa, migliorare la resilienza dell'offerta e accelerare l'adozione di fertilizzanti di origine biologica, a basse emissioni di carbonio e circolari.