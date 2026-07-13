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CLARA MOSCHINI

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Pmi sempre piú a "rischio fisico"

Crif, tra le principali paure avanzano alluvioni e frane

Il sistema imprenditoriale italiano continua a fare i conti con una crescente esposizione ai rischi fisici legati al cambiamento climatico. È quanto emerge dal focus tematico dell’ESG Outlook 2026 di CRIF, l’osservatorio annuale sulla sostenibilità giunto alla quarta edizione. L’analisi copre 315.000 pmi e oltre 600 grandi aziende italiane, con dati provenienti dal Data Lake ESG di CRIF e aggiornati a dicem...

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