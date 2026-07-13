Sigep Asia: si scaldano i motori a Singapore

Evento clou dell'edizione sarà la Gelato World Cup.

Il network internazionale di Sigep World – organizzato da Italian Exhibition Group – torna nel Sud-est asiatico con Sigep Asia, in programma dal 15 al 17 luglio 2026 al Marina Bay Sands Expo di Singapore. La manifestazione, organizzata da Ieg Asia – la filiale di Singapore di Italian Exhibition Group – insieme a Restaurant Asia e Restaurant Association of Singapore (Ras), riunisce in un'unica piattaforma i mondi del Foodservice e dell'ospitalità: gelato, pasticceria, bakery, pizza, caffè, tecnologia e nightlife, con centinaia di brand internazionali tra ingredienti, macchinari e soluzioni per l'ospitalità.

L'appuntamento si inserisce in un contesto di crescita per l'intero Foodservice italiano nell'area. Secondo i dati elaborati da Ice su rilevazioni Eurostat, nel 2025 l'export del Foodservice verso l'Asia orientale ha superato i 4,1 miliardi di euro, in crescita del 6% sul 2023, con mercati come Cina (+7,1%) e Corea del Sud (+8,3%) in aumento anche rispetto al 2024. A correre più di tutti è proprio il gelato, prodotto simbolo del network Sigep: nel 2025 l'export verso l'Asia orientale ha raggiunto i 12,9 milioni di euro (+28,7% sul 2024), trend proseguito nel primo trimestre 2026 con un ulteriore +12,8%. Bene anche Singapore, che ospita la manifestazione: nel 2025 l'export di gelato italiano verso la città-Stato è cresciuto di quasi il 50% rispetto al 2024.

Evento clou dell'edizione 2026 è la Gelato World Cup – Asia Selection, la selezione asiatica del campionato mondiale di gelateria. Otto i team in gara – Australia, Cina, Corea del Sud, Indonesia, Giappone, Malaysia, Singapore e Sri Lanka. – per conquistare l'accesso alla finale mondiale, in programma a gennaio 2028 a Sigep World di Rimini; in pista anche il team di casa, campione del mondo in carica. A giudicarli, i grandi nomi della gelateria internazionale: Sergio Colalucci, presidente della Gelato World Cup, con il vicepresidente Sergio Dondoli e il presidente onorario Giancarlo Timballo. In parallelo debutta la Asia Selection di Bread in the City, il campionato mondiale di panificazione che vedrà in giuria, tra gli altri, Matteo Cunsolo, presidente di Richemont Italia. Nella stessa settimana Singapore ospiterà anche il Congresso Uibc (13-15 luglio), la federazione internazionale di panificatori e pasticceri.

Sessions, con masterclass e talk guidati dagli ambassador di settore. Due i protagonisti per la pizza: Vincenzo Capuano, con tecniche e filosofia della verace pizza napoletana, e Antonio Brancato, patron di Anto, pizzeria numero uno di Singapore per 50 Top Pizza. Per la pasticceria, dopo il successo della Coppa del Mondo del Panettone – Asian Selection, il maestro Giuseppe Piffaretti, ideatore della competizione, svelerà i segreti del lievitato simbolo del Natale italiano in una masterclass dedicata. Spazio infine all'innovazione con il Technology Innovation Pavilion – robotica, intelligenza artificiale e soluzioni digitali per la ristorazione – e con il RAS Leadership Symposium dedicato all'AI nel Foodservice.

"Con il ritorno della Gelato World Cup Asia Selection nel brand Sigep, la Asia Selection del campionato mondiale di panificazione e il Congresso Uibc, Sigep Asia 2026 segna un momento significativo per la cultura del cibo artigianale e il Foodservice professionale nella regione", dichiara Ilaria Cicero, amministratore delegato di Ieg Asia e Global Exhibition Director Food & Beverage Division di Ieg. "Queste piattaforme internazionali non solo celebrano il talento e la maestria artigiana, ma creano opportunità di formazione, collaborazione e crescita per l'industria in tutta l'Asia".