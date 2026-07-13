La sfida dei prezzi bassi in agricoltura

"I prezzi bassi non sono un'anomalia destinata a essere riassorbita nel giro di pochi mesi, ma una nuova normalità con cui il comparto agroalimentare deve imparare a confrontarsi”. È da questa riflessione di Angelo Frascarelli, docente dell'Università degli Studi di Perugia, che ha preso le mosse nei giorni scorsi il nuovo appuntamento di Forum Tutto l'Anno, il ciclo di approfondimenti promosso dall...