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De' Longhi prosegue nel buyback
Acquistate oltre 64 mila azioni per 2,4 milioni di euro
Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati il 13 aprile 2026, De’ Longhi S.p.A. comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 6 luglio 2026 ed il 10 luglio 2026, 64.033 azioni proprie (corrispondenti allo 0,0423% del numero complessivo di azioni ordinarie). Il prezzo medio ponderato per l'acquisto é 37,4118 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 2.395.587,70 euro. A...
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EFA News - European Food Agency
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