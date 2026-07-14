Intesa Sanpaolo, tre nuovi progetti rinnovabili in Usa
La Divisione IMI CIB supporta clienti e operatori nella realizzazione di investimenti strategici
Intesa Sanpaolo rafforza il proprio supporto allo sviluppo delle energie rinnovabili negli Stati Uniti partecipando al finanziamento di tre nuovi progetti infrastrutturali strategici in California e Texas. Più in particolare, nell’ambito delle operazioni, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha svolto il ruolo di Coordinating Lead Arranger, confermando le proprie capacità e l’esperienza maturata nel project finance.
I tre nuovi progetti finanziati contribuiranno ad ampliare la capacità di generazione da fonti rinnovabili e di accumulo in due dei più importanti mercati energetici del Paese. I progetti finanziati da Intesa Sanpaolo insieme a un pool di istituti finanziari sono i seguenti:
- Progetto Darden, sviluppato da IPX Power nella Central Valley della California, per un valore complessivo di circa $5 miliardi. Realizzato su terreni agricoli dismessi, il progetto prevede fino a 1,15 GWac / 1,6 GWp di capacità fotovoltaica, un sistema di accumulo energetico da 4,6 GWh, l'entrata in esercizio prevista nel 2028.
- Progetti Pepper Solar e Lucky 7 Solar, sviluppati da Sabanci Renewables nelle contee di McLennan e Hopkins in Texas, per un valore complessivo di $382 milioni. I due impianti avranno una capacità complessiva di 286 MWp e l'avvio operativo è previsto entro la fine del 2027. I progetti contribuiranno a rafforzare il mercato energetico ERCOT aumentando la disponibilità di energia da fonti rinnovabili e sostenendo la crescente domanda elettrica dello Stato.
Le operazioni Darden, Pepper e Lucky 7, sottolinea il comunicato ufficiale, "confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di strutturare finanziamenti complessi per grandi infrastrutture energetiche" a livello internazionale.
“Forte di una lunga esperienza nel project finance e di una consolidata presenza nelle principali operazioni del settore energia e infrastrutture - spiega Nicola Doninelli, Head of Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo - la Divisione IMI CIB continua a supportare clienti e operatori nella realizzazione di investimenti strategici negli Stati Uniti e a livello internazionale, contribuendo allo sviluppo di nuova capacità rinnovabile e all'evoluzione del sistema energetico"
Queste nuove operazioni si aggiungono ad altri recenti progetti infrastrutturali nelle rinnovabili finanziati negli USA, come quello di accumulo energetico Roccasecca in Nevada e il progetto fotovoltaico Big Muddy in Illinois.
Sostenendo lo sviluppo di infrastrutture sostenibili nei principali mercati internazionali, Intesa Sanpaolo si consolida come partner finanziario per la transizione energetica globale.
EFA News - European Food Agency