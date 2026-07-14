Regolamento packaging: un Help Desk per la filiera ortofrutticola

Dal 12 agosto 2026, le prime disposizioni del Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) entreranno in vigore: per sostenere la filiera ortofrutticola con un impegno concreto, il Consorzio Bestack ha lanciato il PPWR Help Desk, un servizio di assistenza e consulenza tecnica che mira a guidare le imprese nei cambiamenti imposti dalla normativa. Dal 13 luglio, possono usufruirne i produttori di imballaggi associati al consorzio, le aziende ortofrutticole, la Gdo e tutti gli operatori coinvolti nella gestione del packaging destinato al settore ortofrutticolo.

Claudio Dall’Agata, direttore generale di Bestack, afferma che “L’obiettivo dello sportello è contribuire a definire un perimetro interpretativo chiaro, fondato sulla normativa e condiviso dal settore, così da offrire risposte univoche e ridurre le incertezze applicative.”

A seguito delle prime richieste di chiarimento, quesiti vari e pareri tecnici, Bestack provvederà a costituire una banca dati condivisa e una raccolta di FAQ tecniche, entrambe volte a favorire un’applicazione sempre più uniforme del regolamento europeo.

Inoltre, il 20 novembre 2026 a Bologna, si terrà un appuntamento di aggiornamento tecnico per analizzare le principali problematiche emerse nei primi mesi di applicazione del PPWR, le richieste ricevute attraverso il PPWR Help Desk e le soluzioni individuate.

“Il PPWR riguarda l’intera filiera e crediamo che una sfida di questa portata debba essere affrontata insieme. – conclude Dall’Agata – Per questo il nostro invito è rivolto a tutte le organizzazioni di rappresentanza del settore: siamo aperti a collaborazioni, patrocini e iniziative condivise che possano contribuire a diffondere questo servizio e a renderlo un punto di riferimento per le imprese. Iniziamo il 24 luglio con Fruitimprese. L’obiettivo è mettere a disposizione del mercato risposte autorevoli, univoche e fondate sulla normativa, accompagnando concretamente la filiera nell’applicazione del nuovo regolamento europeo.”