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Yakkyo in crescita nel primo semestre
La società hi-tech per l'e-commerce chiude il periodo con ricavi a 11,6 mln euro
Yakkyo S.p.A., pmi innovativa che gestisce per conto dei titolari di e-commerce suoi clienti la suite proprietaria basata su intelligenza artificiale per assistere le attività di vendita online, ha esaminato i ricavi preliminari al 30 giugno 2026 non sottoposti a revisione contabile. Nel corso del primo semestre Yakkyo ha registrato ricavi per 11,6 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto al...
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EFA News - European Food Agency
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