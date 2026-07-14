HIP Italia: aperte le selezioni per gli Horeca New Business Models Awards

Il settore Ho.Re.Ca. è protagonista di una trasformazione dettata da innovazione, sostenibilità e nuovi modelli business e in cui strategie aziendali, soluzioni tecnologiche e approcci orientati all’esperienza del cliente diventano caratteristiche rilevanti che non possono essere trascurate.

Per riconoscere e valorizzare aziende, professionisti e operatori del settore Ho.Re.Ca. che, attraverso progetti e iniziative innovative, stanno contribuendo all’evoluzione dell’hotellerie, della ristorazione, del foodservice e delle esperienze di accoglienza, sia in Italia che a livello internazionale, in occasione dell’evento HIP – Horeca Professional Expo (19-21 ottobre 2026) a BolognaFiere si terranno anche gli Horeca New Business Models Awards.

È stata ufficialmente aperta la Call for Awards e gli interessati potranno presentare la propria candidatura per sei categorie (Technology Innovation; Product Innovation; Design & Experience; People, Product, Planet; Business Development; New Business Models) entro il 1° settembre 2026.

Per i vincitori, che non solo riceveranno visibilità all’interno dell’evento, sarà anche possibile presentare i propri progetti a professionisti del settore, investitori e operatori del mercato. I finalisti saranno comunicati a partire dal 2 settembre 2026, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per il 20 ottobre 2026.