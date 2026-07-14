Sabanto e Leaps by Bayer investono su tecnologia per coltivazione a filari

Sabanto, azienda specializzata nella tecnologia di retrofit per l'automazione in agricoltura, ha annunciato un round di finanziamento di Serie B con sottoscrizioni superiori alle aspettative, guidato da Leaps by Bayer con la partecipazione di Sustainable Forward Capital, InnoVenture Iowa, Fulcrum Global Capital, Dcvc e Yara. Il round accelererà l'adozione su larga scala della tecnologia autonoma, amplierà la base clienti e svilupperà ulteriormente i kit di retrofit per l'automazione in Nord America e oltre.

L'ambizione di Sabanto di espandersi arriva in un momento critico, poiché gli agricoltori si trovano ad affrontare margini di profitto storicamente più ristretti a causa dell'aumento dei costi di attrezzature e input, della carenza di manodopera e della crescente pressione per massimizzare la produttività. Mentre i produttori di macchinari più noti si concentrano su macchine più grandi e costose, la piattaforma di retrofit per l'automazione di Sabanto offre agli agricoltori un percorso verso la redditività con un investimento di capitale inferiore, utilizzando attrezzature esistenti, meno costose e di potenza inferiore.

Consentendo ai trattori di operare in modo autonomo durante la semina e altre operazioni sul campo, Sabanto aiuta gli agricoltori a estendere le ore di lavoro praticamente a qualsiasi ora del giorno, riducendo al contempo la dipendenza dalla manodopera stagionale. La tecnologia di retrofit autonomo consentirà sempre più agli operatori agricoli di riallocare la manodopera specializzata verso la logistica, le decisioni agronomiche e l'espansione operativa.

"Questo investimento rappresenta un importante passo avanti per portare l'autonomia pratica a un maggior numero di aziende agricole", ha dichiarato Craig Rupp, amministratore delegato e fondatore di Sabanto. "Crediamo che il futuro delle macchine agricole risieda nelle attrezzature di dimensioni più ridotte. Il nostro approccio di retrofit consente agli agricoltori di spostare la manodopera verso attività a maggior valore aggiunto, aumentare le ore di lavoro e, in definitiva, concentrarsi sulla crescita della propria attività e sulla redditività. Stiamo assistendo alla chiusura di troppe aziende agricole a causa della pressione economica e la nostra soluzione riequilibra la situazione".

L'investimento supporterà: - L'espansione della commercializzazione e della rete di rivenditori. - L'aumento della produzione e dell'installazione dei kit di retrofit. - Il continuo sviluppo del software e della piattaforma di autonomia. - L'ampliamento dell'assistenza clienti e delle operazioni sul campo. - L'adozione accelerata nel mercato delle colture a filari

Sabanto ha recentemente esteso le funzionalità autonome alle operazioni di semina, consentendo agli agricoltori di massimizzare le finestre di semina critiche operando con le attrezzature 24 ore su 24.

Le nuove integrazioni con i sistemi di monitoraggio Precision Planting e Dickey-john migliorano ulteriormente la compatibilità con le tecnologie di agricoltura di precisione ampiamente utilizzate, consentendo un funzionamento senza interruzioni per gli agricoltori che hanno già investito in moderni sistemi di semina.

Il round di finanziamento di Sabanto è inoltre in linea con gli obiettivi di sostenibilità e ambientali a lungo termine di Bayer, volti a un migliore utilizzo del suolo e delle risorse, a pratiche più rigenerative e a soluzioni vantaggiose per le diverse esigenze delle persone e del nostro pianeta. Il modello di retrofit di Sabanto consente agli agricoltori di utilizzare piattaforme di attrezzature più piccole e leggere che possono contribuire a ridurre la compattazione del suolo rispetto ai macchinari tradizionali di maggiori dimensioni, favorendo una migliore salute del suolo e una produttività del campo a lungo termine. Le operazioni autonome possono anche ottimizzare l'efficienza delle macchine riducendo le inefficienze come le sovrapposizioni, minimizzando i tempi di inattività e migliorando la coerenza dei percorsi, contribuendo a ridurre il consumo di carburante durante le operazioni sul campo.

La piattaforma di autonomia di Sabanto è progettata per funzionare in sinergia con attrezzature sempre più "intelligenti" e sistemi di agricoltura di precisione, aiutando gli agricoltori a gestire al meglio le applicazioni di fertilizzanti, il posizionamento delle sementi, l'irrorazione e altri input critici. Combinando l'autonomia con le tecnologie di precisione, gli agricoltori possono ridurre gli sprechi di input, migliorare la precisione operativa e diminuire il costo complessivo per ettaro, nel rispetto dell'ambiente.

"Gli agricoltori di oggi hanno bisogno di soluzioni che migliorino l'efficienza senza richiedere ingenti investimenti di capitale", ha affermato Paimun Amini, vicepresidente di Agriculture Venture Investments presso Leaps by Bayer. "Il modello di retrofit di Sabanto offre un percorso scalabile e pratico verso l'autonomia, soprattutto nell'attuale difficile contesto economico del settore agricolo. Riteniamo che questa tecnologia offra opzioni in grado di ridefinire il modo in cui la manodopera e le attrezzature vengono utilizzate nelle colture a filari e non solo, supportando al contempo pratiche agricole più sostenibili".