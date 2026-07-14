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Sace e Confapi insieme per l'export italiano
L'intesa per realizzare iniziative ed eventi promozionali a favore delle pmi
Sviluppare e promuovere nuove iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nel mondo. Con questo obiettivo, Sace (l’Export Credit Agency partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze) e Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) hanno firmato un accordo di collaborazione che mette a fattor comune azioni per supportare i percorsi di...
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EFA News - European Food Agency
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