Caffè, cacao, tè: servono mercati più trasparenti

Secondo un nuovo rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), i prezzi internazionali di caffè, cacao e tè hanno recentemente subito ampie fluttuazioni, aggravate da vulnerabilità strutturali. Il rapporto sottolinea la necessità di rafforzare i sistemi di produzione, migliorare la trasparenza del mercato e sostenere una distribuzione più equilibrata del valore lungo la catena del valore, al fine di accrescere la stabilità del mercato e tutelare i mezzi di sussistenza.

Basandosi su nuove evidenze, il rapporto "Dinamiche dei prezzi nei mercati globali delle bevande: tendenze, fattori trainanti e conseguenze" rileva che le variazioni dei prezzi reali a breve termine sono determinate prevalentemente dalle variazioni delle condizioni di domanda e offerta, che rappresentano oltre il 90% delle dinamiche di prezzo osservate. Allo stesso tempo, le aspettative sulle future condizioni di mercato possono influenzare il comportamento degli operatori, talvolta rafforzando le fluttuazioni dei prezzi anche prima che i cambiamenti sottostanti di domanda o offerta si concretizzino pienamente. I risultati suggeriscono inoltre che le condizioni macroeconomiche generali svolgono un ruolo relativamente limitato nello spiegare le fluttuazioni dei prezzi a breve termine di questi prodotti.

Le recenti fluttuazioni dei prezzi sono influenzate sia dalle caratteristiche fisiche che economiche di questi mercati. La produzione è fortemente concentrata in un numero limitato di Paesi a basso e medio reddito ed è in gran parte affidata a piccoli agricoltori, mentre la maggior parte della produzione viene esportata allo stato grezzo verso economie ad alto reddito ed emergenti per la trasformazione e la distribuzione. Le lunghe distanze tra produttori e consumatori aumentano l'esposizione alle perturbazioni del mercato e ai costi di trasporto, amplificando così gli effetti degli shock globali sui mercati interni. In questo contesto, il rapporto rileva che gli shock sui mercati globali delle bevande non si trasmettono in modo completo o uniforme attraverso le diverse fasi della catena del valore. I produttori tendono ad essere più direttamente esposti agli shock dei prezzi globali, mentre l'impatto sui prezzi al consumo è generalmente più attenuato.

"Negli ultimi anni, i prezzi globali delle bevande sono aumentati molto più rapidamente rispetto a quelli di altri prodotti agricoli", ha affermato Boubaker Ben-Belhassen, direttore della Divisione Mercati e Commercio della Fao. "La combinazione di un'offerta concentrata e di un consumo globale in crescita crea un terreno fertile per ampie oscillazioni dei prezzi internazionali. Gli shock meteorologici – siccità, gelate e piogge eccessive – rimangono i principali fattori scatenanti dei picchi di prezzo. Malattie delle piante, aumento dei costi dei fattori produttivi e della manodopera, tensioni geopolitiche e ritardi nelle spedizioni hanno ulteriormente aggravato la situazione".

I dati del rapporto mostrano che la produzione globale di caffè, cacao e tè è concentrata in un gruppo relativamente ristretto di paesi. Brasile e Vietnam rappresentano quasi la metà della produzione mondiale di caffè, mentre cinque Paesi forniscono circa il 65% delle esportazioni totali di caffè. La produzione di cacao è ancora più concentrata, con Costa d'Avorio e Ghana che forniscono oltre due terzi dell'offerta globale, mentre la Cina produce più della metà della produzione mondiale di tè.

Alla luce dei risultati del rapporto, questa concentrazione rende i prezzi globali estremamente sensibili agli shock localizzati. Poiché le fluttuazioni dei prezzi a breve termine sono determinate principalmente dalle condizioni di domanda e offerta, le interruzioni in pochi paesi produttori chiave possono rapidamente tradursi in ampie oscillazioni dei prezzi a livello internazionale. La domanda, al contrario, è più dispersa geograficamente e continua ad espandersi, soprattutto nelle economie emergenti.

I recenti andamenti dei prezzi di queste materie prime illustrano come gli shock localizzati si traducano in fluttuazioni globali. I prezzi internazionali del caffè sono aumentati vertiginosamente nel 2021-2022 a seguito di siccità e gelate in Brasile e condizioni meteorologiche avverse in Colombia, raggiungendo massimi storici all'inizio del 2025 a causa delle perdite di produzione legate ai cambiamenti climatici in Vietnam e Indonesia. I prezzi del cacao sono aumentati bruscamente nel 2023-2024 dopo il calo della produzione in Costa d'Avorio e Ghana dovuto a condizioni meteorologiche avverse e malattie delle piante. I mercati del tè hanno mostrato un andamento diverso, con aumenti dei prezzi durante la pandemia di Covid-19 trainati principalmente da una maggiore domanda associata all'aumento del consumo domestico e ai presunti benefici per la salute.