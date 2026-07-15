Giornata Suinicoltura: Assica protagonista

L'export della salumeria italiana continua a crescere, ma la competitività delle imprese si gioca sempre più sulla capacità di superare barriere sanitarie, tensioni geopolitiche e nuove regole del commercio internazionale. Sarà proprio questo il contesto in cui si inserirà il workshop aziendale di Assica (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria), in programma il 14 ottobre 2026 alle ore 15.30 nell'ambito della Giornata della Suinicoltura, organizzata da Expo Consulting srl presso la sede della Camera di Commercio di Verona.

L'edizione 2026 della Giornata della Suinicoltura consolida la formula introdotta lo scorso anno confermando i due workshop pomeridiani dedicati a temi strategici per il futuro della filiera. L'obiettivo è offrire agli operatori un'occasione di confronto e aggiornamento su aspetti tecnici, normativi ed economici destinati a incidere sulla competitività delle imprese.

Il workshop curato da Assica arriva in un momento particolarmente delicato per il comparto. Nel 2025 le esportazioni di salumi italiani hanno raggiunto 231.645 tonnellate, per un valore superiore ai 2,5 miliardi di euro, registrando una crescita del 5,3% sia in volume sia in valore rispetto all'anno precedente. Un risultato che conferma il ruolo strategico dei mercati internazionali per la filiera, all'interno di un settore che nel complesso ha raggiunto un valore della produzione pari a 9,643 miliardi di euro.

Allo stesso tempo, le imprese devono confrontarsi con uno scenario sempre più complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche, nuovi equilibri commerciali, requisiti sanitari e procedure autorizzative che possono condizionare la presenza dei prodotti italiani sui mercati esteri.

“La crescita sui mercati extra-UE rappresenta un'importante opportunità per il comparto della salumeria italiana, ma richiede oggi la capacità di confrontarsi con un quadro normativo e commerciale sempre più articolato", spiega Chiara Piancastelli, responsabile Area Veterinaria e Benessere Animale di Assica. "La Giornata della Suinicoltura rappresenta un importante momento di confronto per la filiera; per questo abbiamo scelto di portare un contributo concreto su un tema strategico come lo sviluppo internazionale delle imprese. Le aziende devono gestire non solo gli aspetti doganali, ma anche requisiti sanitari e veterinari, certificazioni e barriere tecniche che possono rallentare o limitare l'apertura dei mercati esteri”.

“La rete degli accordi di libero scambio conclusi dall'Unione europea rappresenta uno strumento strategico per creare condizioni commerciali più favorevoli e ridurre gli ostacoli agli scambi", aggiunge Giada Battaglia, responsabile Area Export di Assica. "Per trasformare queste opportunità in risultati concreti è fondamentale che le imprese conoscano gli strumenti disponibili e sappiano utilizzarli. Il workshop sarà un'occasione per approfondire gli sviluppi normativi e il ruolo delle istituzioni italiane ed europee nel dialogo con i Paesi terzi”.

Sul quadro internazionale pesa anche la persistente emergenza legata alla Peste Suina Africana (Psa). I recenti rinvenimenti di carcasse di cinghiale positive in Toscana, nel Pistoiese, e in Emilia Romagna sull’Appennino modenese, nonché la conferma del focolaio in un allevamento di suini allo stato semibrado in provincia di Pistoia, hanno ulteriormente innalzato il livello di preoccupazione della filiera. La Psa rappresenta infatti non solo un problema sanitario, ma anche un fattore che limita la presenza dei prodotti italiani in numerosi mercati ad alto potenziale commerciale.

Con il workshop Assica, la Giornata della Suinicoltura conferma il proprio ruolo di piattaforma di confronto per l'intera filiera, offrendo a imprese, tecnici e operatori strumenti concreti per interpretare i cambiamenti in atto e trasformare le nuove sfide del settore in opportunità di crescita.