Bayer: grano ibrido in commercio dal 2030

Bayer ha siglato un accordo di licenza esclusiva con Ragt, azienda operativa nel mercato europeo delle sementi di grano, accelerando così i suoi piani di commercializzazione simultanea di sementi di grano ibrido in Europa e Nord America entro i primi anni del 2030. Il grano ibrido rappresenta un'enorme opportunità ancora inesplorata nel settore delle colture alimentari più diffuse al mondo e Bayer punta a raggiungere un fatturato annuo fino a 1 miliardo di euro in poco più di un decennio dal lancio. Questa iniziativa rientra nelle ambizioni di crescita di Bayer, che vanno oltre i suoi attuali lanci di successo, ampliando il proprio portafoglio principale con il grano ibrido come prodotto chiave.

Il nuovo accordo con Ragt rafforza significativamente la posizione di Bayer in Europa, in quanto prevede la concessione in licenza di un ampio germoplasma di grano d'élite, specificamente adattato agli ambienti europei. Ciò fornisce a Bayer la base ideale per sviluppare e implementare ulteriormente il suo potente motore di miglioramento genetico, basato sulla consolidata esperienza nella ricerca e sviluppo del grano ibrido, al fine di creare innovazioni che offrano maggiore produttività e sostenibilità agli agricoltori in un momento in cui molti si trovano ad affrontare condizioni meteorologiche e di coltivazione difficili.

“Il grano è una delle colture alimentari di base più importanti al mondo. Tuttavia, la produzione di grano è stagnante e sta subendo pressioni a causa di prolungati periodi di siccità e ondate di calore, come quella che abbiamo appena vissuto in Europa. Allo stesso tempo, le varietà ibride di grano più resistenti non sono ancora ampiamente disponibili”, ha affermato Peter Mueller, responsabile Cereali, Cotone, Colza/Colza e Biocarburanti presso la divisione Crop Science di Bayer. “Il nostro accordo con Ragt sta per cambiare questa situazione. La combinazione del germoplasma e del know-how di Ragt, altamente performanti, con le nostre capacità di miglioramento genetico, potenzierà e amplierà significativamente la nostra gamma di varietà ibride di grano, consentendoci di competere in un mercato in rapida evoluzione. Con il programma nordamericano a pieno regime, offriremo un valore aggiunto maggiore agli agricoltori su entrambe le sponde dell'Atlantico”.

Per il mercato europeo, Bayer concentrerà i suoi sforzi sul grano invernale. In Nord America, l'azienda introdurrà sia il grano primaverile che quello invernale, capitalizzando sul successo del suo marchio di grano WestBred. Sia in Europa che negli Stati Uniti, il materiale genetico utilizzato da Bayer per il miglioramento genetico ha il potenziale per essere impiegato in oltre l'80% della superficie coltivata a grano, estendendosi a diversi paesi europei e a diverse classi di varietà negli Stati Uniti. La posizione di leadership di Bayer nel settore della protezione delle colture per il grano e le relative relazioni con i clienti, unite all'accesso a germoplasma d'élite per l'Europa e il Nord America, alle capacità di miglioramento genetico di precisione, al know-how nella produzione di sementi e alle competenze digitali e agronomiche, consentiranno all'azienda di costruire un sistema di coltivazione del grano completo e competitivo per gli agricoltori.

Le sementi di grano ibrido possono aumentare la produzione di grano senza ulteriore utilizzo di terreni o risorse, incrementando del 10% rispetto al grano convenzionale a impollinazione libera, fin dalle prime fasi di introduzione della nuova tecnologia, con continui incrementi di resa nel tempo. Ulteriori vantaggi per gli agricoltori includono maggiore affidabilità e robustezza, poiché le caratteristiche chiave dell'ibridazione comprendono un apparato radicale potenziato e una crescita più rapida che consentono di ottenere una coltura più resistente ai fattori esterni, con conseguente maggiore tolleranza a malattie, infestanti e parassiti, e maggiore resistenza alla siccità e al calore.

Considerato che l'ibridazione del grano è ancora in gran parte inesplorata, investire nel grano ibrido rappresenta un'opportunità unica di crescita e di miglioramento della sicurezza alimentare. Essendo la coltura alimentare numero uno al mondo, il grano si estende su oltre 220 milioni di ettari a livello globale e nutre circa il 30% della popolazione, rappresentando una fonte essenziale di calorie e una coltura fondamentale per la lotta contro la fame. Con i climi delle regioni produttrici di grano che diventano sempre più caldi e secchi, la domanda di sementi ibride resistenti, in grado di offrire rese più elevate e stabili, è in costante aumento.