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CLARA MOSCHINI

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Unox: ricavi consolidati e ordini in crescita

Prosegue piano di sviluppo internazionale con investimenti mirati nei mercati strategici

Unox, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali e sistemi per la trasformazione del cibo per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, chiude il primo semestre 2026 con una crescita sostenuta dei principali indicatori economici, confermando la solidità del proprio percorso di sviluppo internazionale.Nei primi sei...

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EFA News - European Food Agency
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