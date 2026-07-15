Unox: ricavi consolidati e ordini in crescita

Unox, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali e sistemi per la trasformazione del cibo per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, chiude il primo semestre 2026 con una crescita sostenuta dei principali indicatori economici, confermando la solidità del proprio percorso di sviluppo internazionale.Nei primi sei...