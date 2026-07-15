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Unox: ricavi consolidati e ordini in crescita
Prosegue piano di sviluppo internazionale con investimenti mirati nei mercati strategici
Unox, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali e sistemi per la trasformazione del cibo per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, chiude il primo semestre 2026 con una crescita sostenuta dei principali indicatori economici, confermando la solidità del proprio percorso di sviluppo internazionale.Nei primi sei...
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EFA News - European Food Agency
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