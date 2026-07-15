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Pinsa: sempre più conosciuta e apprezzata dagli italiani
Il contesto di fruizione più diffuso è quello domestico ma cresce molto anche il consumo fuori casa
La pinsa non è più una tendenza emergente, ma una categoria ormai consolidata nelle abitudini alimentari degli italiani, con livelli di penetrazione sempre più evidenti. In questo scenario, Pinsami continua a registrare ottime performance. La conferma arriva dalla Pinsami Survey 2026, che fotografa l’evoluzione del mercato attraverso un confronto con le precedenti rilevazioni, evidenziando un perc...
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EFA News - European Food Agency
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