Eurozona, produzione industriale in calo

Nel mese di maggio 2026, rispetto ad aprile 2026, la produzione industriale destagionalizzata è diminuita dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Ad aprile 2026, la produzione industriale era cresciuta dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'UE. A maggio 2026, rispetto a maggio 2025, la produzione...