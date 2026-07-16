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Sesa cresce in un mercato affamato di tecnologia
La società hi-tech (anche per il f&b) prevede ricavi 2026 per oltre 3,6 miliardi di euro
Sesa, operatore di riferimento nel settore digital technology, system Integration e business application per il segmento business, chiude l'esercizio 2026 (al 30 aprile scorso) centrando gli obiettivi del Piano Industriale 2026-27. I ricavi si attestano a 3.620,8 milioni di euro (+7,9% Y/Y vs Pro-forma, +10,6% Y/Y vs reported), con una crescita del 9,8% nel secondo semestre 2026 e del 9% nel solo...
Fc - 61794
EFA News - European Food Agency
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