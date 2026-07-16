Riba Mundo accelera la trasformazione operativa

Riba Mundo Tecnología, società tecnologica specializzata in Big Data attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo, con sede a Valencia (Spagna) e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha completato l’implementazione di una nuova linea di spedizione, progettata per incrementare la capacità operativa, ottimizzare la precisione delle spedizioni e rafforzare gli standard di sicurezza lungo l’intero processo logistico.

La nuova infrastruttura integra sistemi automatizzati di pesatura, misurazione volumetrica, scansione e controllo delle spedizioni con modelli di Intelligenza Artificiale, in grado di dialogare in tempo reale con il sistema gestionale aziendale. L'elaborazione intelligente dei dati permette di associare ogni rilevazione fisica alle informazioni operative del gestionale, assicurando il controllo completo dell'intero flusso logistico e incrementando in modo significativo i livelli di tracciabilità e affidabilità delle spedizioni. Ne derivano processi logistici più efficienti e scalabili, in grado di sostenere la crescita dei volumi e l'evoluzione del business.

"Con questo investimento PPP spiega Marco Dezi, ceo Riba Mundo - abbiamo voluto agire su due fronti insieme: la precisione operativa, grazie all'integrazione tra i sistemi fisici di spedizione e il nostro gestionale, e la sostenibilità, attraverso packaging riciclato pensato per proteggere meglio il prodotto riducendo l'impatto ambientale. È un tassello concreto del percorso di crescita di Riba Mundo Tecnología, e continueremo a investire in tecnologia e organizzazione per sostenere lo sviluppo del gruppo".

Il progetto comprende, inoltre, l'introduzione di nuove soluzioni di packaging rinforzato realizzate in cartone riciclato, progettate per migliorare la protezione dei prodotti durante il trasporto e ridurre l'impatto ambientale delle attività di spedizione, in linea con il percorso di sostenibilità intrapreso dal Gruppo.

Parallelamente proseguono i lavori di completamento della seconda ala del magazzino: la nuova area sarà allestita con un layout di scaffalature di nuova concezione e un sistema di ubicazioni ottimizzato, finalizzati ad aumentare la capacità di stoccaggio, migliorare l'efficienza delle attività di picking e rendere ancora più fluidi i flussi logistici.

L'intervento prevede, inoltre, l'installazione di sistemi di ventilazione statica in due dei tre magazzini logistici, con l'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro più confortevole per il personale e supportare lo svolgimento delle attività operative. L'investimento (di cui non é stata resa nota l'entità finanziaria) rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasformazione di Riba Mundo Tecnología, che continua a investire nella digitalizzazione dei processi e nell'adozione di tecnologie innovative per rafforzare l'efficienza operativa e la competitività sui mercati internazionali.

Le nuove soluzioni implementate consentiranno all'azienda di gestire in modo sempre più efficace volumi crescenti di attività, consolidando un'infrastruttura logistica moderna, resiliente e scalabile, in grado di accompagnare lo sviluppo futuro del business.