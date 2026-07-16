Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Giornata di sole in Borsa per De' Longhi
Il titolo vola a +7,8% in scia al giudizio di Goldman Sachs
Giornata di sole splendente sul titolo De' Longhi che in Borsa a Piazza Affari sull'Euronext Milan svetta con un tialzo del 7,8% a 40,68 euro. Il gruppo attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, si prende i "raggi di sole", per proseguire nella metafora balneare, che arrivano da Goldman Sachs: la banca...
Fc - 61805
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency