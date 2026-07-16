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CLARA MOSCHINI

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Giornata di sole in Borsa per De' Longhi

Il titolo vola a +7,8% in scia al giudizio di Goldman Sachs

Giornata di sole splendente sul titolo De' Longhi che in Borsa a Piazza Affari sull'Euronext Milan svetta con un tialzo del 7,8% a 40,68 euro. Il gruppo attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, si prende i "raggi di sole", per proseguire nella metafora balneare, che arrivano da Goldman Sachs: la banca...

Fc - 61805

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