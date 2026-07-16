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Vini: export in picchiata nel I° quadrimestre
A maggio, crollo a due cifre Usa, male anche UK e Svizzera, ma crescono Cina e Brasile
Primo quadrimestre con il segno negativo (-6,8% il valore, a 2,34 miliardi di euro) per l’export di vino italiano nel mondo. In calo anche i volumi, a -3,7% (641 milioni di litri). Lo rileva l’Osservatorio di Unione italiana vini (Uiv) che ha elaborato i dati Istat rilasciati oggi. Il quadro, aggiornato ad aprile, rimane difficile sia sul versante extra-Ue (-8,7%, in lieve miglioramento), che in que...
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EFA News - European Food Agency
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