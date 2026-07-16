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Piano Mattei. Realizzata mega-fattoria in Congo
In anno, BFuture Farm ha recuperato 6.000 ettari di terreno, di cui oltre 1.000 già in produzione
Si è tenuto oggi, presso la sede di BF a Jolanda di Savoia, l'evento dedicato alla presentazione dei risultati della prima BFuture Farm, situata nella Repubblica del Congo, nel villaggio di Malolo, nella regione di Niari, a circa un anno dall’avvio del progetto.Il progetto BFuture Farm in Repubblica del Congo rientra nell’iniziativa italiana di cooperazione internazionale in partenariato paritario pubb...
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EFA News - European Food Agency
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