Saccheria F.lli Franceschetti vola coi suoi big bags

Il consiglio di amministrazione di Saccheria F.lli Franceschetti, società benefit quotata su Euronext Growth Milan leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene (con una market share 2020 pari a circa il 20%), ha preso visione dei ricavi gestionali al 30 giugno 2026 che si attestano a 10,805 milioni di euro, in crescita di Euro 0,646 milioni (pari al 6,3%) rispetto a 10,2 milioni di euro del primo semestre 2025.

Fondata nel 1939, Saccheria F.lli Franceschetti é tra i primi 5 trader europei di big bags. offre un ampio portafoglio prodotti a oltre 10.000 clienti operanti in 25 settori tra cui industria, ambiente, farmaceutica, metallurgica, edilizia, agricoltura, mineraria, plastica e chimica. È l’unica realtà in Italia ad aver mantenuto una produzione industriale interna (che rappresenta circa il 20% dei ricavi: commercializza ogni anno oltre 3,5 milioni di articoli, avvalendosi di fornitori storici e new entry provenienti da 5 nazioni. É l’unica realtà in Italia e tra le prime in Europa a servire la propria clientela attraverso un canale ecommerce proprietario. Secondo l'ultima semestrale, proprio il canale di vendita ecommerce conferma il trend positivo degli ultimi anni, dimostrando la validità della scelta strategica di investire in questa direzione per diversificare e consolidare la presenza sul mercato.

Il comunicato ufficiale della società di Provaglio d'Iseo (BS) ricorda che essa opera come sostituto per la riscossione per conto di Conai, il Consorzio nazionale imballaggi (che garantisce il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in Italia) i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l'effetto di tale contributo, i ricavi gestionali al 30 giugno 2026 si attestano a 10,7 milioni di euro, rispetto a 10,1 milioni di euro nel primo semestre 2025, registrando un incremento di Euro 0,588 milioni pari al 5,82%.

Analizzando il breakdown per famiglia di prodotto, la crescita è stata trainata principalmente dal segmento core dei Big Bags, che ha raggiunto 8,3 milioni di euro (+10,4 % rispetto ai 7,5 milioni del primo semestre 2025) e dall'ottima performance degli Fertilizer Bags, con ricavi pari a 0,6 milioni di euro (+61,9% rispetto a 0,4 milioni del primo semestre 2025). In calo, invece, la famiglia degli Small Bags con un fatturato di 1 milione di euro (-0,5 milioni rispetto a 1,5 milioni di euro del primo semestre 2025).

L'Indebitamento Finanziario Netto ammonta a Euro 4,0 milioni, rispetto a Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2025. Il peggioramento dell'IFN, spiega la nota, "è da attribuire principalmente all’acquisizione della Plastilux Srl finalizzata lo scorso 30 giugno 2026 e ad un maggiore assorbimento di risorse nel capitale circolante e specialmente nei crediti verso clienti".

L'operazione di acquisizione dell'86,25% del capitale sociale di Plastilux, società con sede a Gazzada Schianno (VA) specializzata nella fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, con focus sulla produzione di buste, sacchi e sacchetti in polietilene a bassa densità (LDPE), é costato complessivamente 1,52 milioni di euro: il corrispettivo per la prima tranche è stato pari ad Euro 1.311.000, regolato interamente per cassa al 30 giugno 2026, il restante 13,75% del capitale sociale sarà rilevato entro il 31 dicembre 2029 tramite un meccanismo di opzioni Put/Call, con un valore minimo garantito di Euro 209.000 e un cap massimo complessivo, incluso earn-out, di Euro 250.800.

La semestrale appena pubblicata indica che, "a seguito dell’acquisizione delle quote di maggioranza in Plastilux Srl avvenuta lo scorso 30 giugno 2026 la società pubblica il dato di Indebitamento Finanziario Consolidato al 30 giugno 2026 (non soggetto a revisione contabile) che risulta essere pari a Euro 3,5 milioni. Il conto economico di Plastilux srl verra’ consolidato dal 1 luglio 2026".

Il consiglio di amministrazione, inoltre, ha deliberato di "estendere l’incarico della società di revisione EY Spa affidando alla stessa le attività di revisione sul Bilancio Consolidato e di revisione limitata sulla Relazione semestrale consolidata".

Come spiegano il presidente Luigi Franceschetti, e l'ad Luisa Franceschetti "con una visione di unione e crescita condivisa accogliamo Plastilux S.r.l. nel nostro Gruppo, operazione strategica perfezionata lo scorso 30 giugno che inaugura ufficialmente l’era del nostro primo bilancio consolidato, con un Indebitamento Finanziario Netto di partenza pari a 3,5 milioni di euro. Archiviamo un primo semestre 2026 eccellente, caratterizzato da un incremento del 5,9% dei ricavi gestionali complessivi spinto dalle performance record dei nostri segmenti core. I Big Bags hanno superato 8,3 milioni di euro (+10,7%) e i Fertilizer Bags hanno messo a segno un balzo spettacolare del +50%. L'ottima trazione delle vendite, unita all'efficacia del canale ecommerce proprietario, conferma la bontà della nostra strategia".