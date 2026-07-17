IrTop consulting advisor finanziario per il green di Innovatec

IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione e operazioni di finanziamento, IPO Partner di Borsa Italiana, comunica di aver agito nel ruolo di Advisor finanziario di Innovatec S.p.a., società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell’efficienza energetica delle rinnovabili, in un ESG Green Loan su basi project finance sottoscritto con BPER Banca, per complessivi 5,9 milioni di euro.

L’operazione andrà a finanziare la realizzazione di un impianto fotovoltaico per una potenza complessiva di 6,44 megawatt (MWp) in Calabria, nel comune di Girifalco (CZ). L’impianto produrrà oltre 11 GWh di energia elettrica e permetterà di evitare l’emissione di circa 2,4 mila tonnellate di CO 2 annui, un quantitativo pari alla capacità di assorbimento di oltre 47.000 alberi maturi da foresta urbana.

Il progetto si inserisce nel piano di crescita di Innovatec ed ESI (appaltatore dell’impianto) finalizzato a valorizzare la pipeline di progetti fotovoltaici in fase di sviluppo e autorizzazione attraverso un modello integrato che prevede sia la cessione a terzi degli impianti, ante o post costruzione, sia la gestione diretta degli asset in qualità di Independent Power Producer (IPP).

IRTOP Consulting ha supportato Innovatec con il team di Debt Advisory guidato da Floriana Vitale insieme a Pietro Autelitano e Pierpaolo Valentino. BPER Banca è stata assistita per gli aspetti legali e di documentazione finanziaria da PwC Legal STA, con il team finance guidato dal Partner Raul Ricozzi insieme alla Senior Manager Assia Andriani e per gli aspetti tecnici da Protos S.p.A..