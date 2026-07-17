Tuttocapsule si espande in Grecia

Tuttocapsule, azienda di Settimo Torinese (TO) specializzata in cialde, capsule,grani, macinato e macchine per il caffé, prima catena retail in Italia dedicata al mondo del caffé, continua a crescere e si espande anche in Grecia. L’azienda, che fa parte del Gruppo P&C, ha inaugurato nelle scorse settimane due nuovi punti vendita a Salonicco e Larissa. I due nuovi negozi, aperti con la formula del franchising e situati entrambi nel cuore delle rispettive città, sono i primi in Grecia e anticipano un piano di espansione che riguarderà tutto il paese ellenico, da nord a sud per poi estendersi alle isole.

Con l’inizio dell’attività dei due nuovi store in Grecia, i punti vendita Tuttocapsule fuori Italia salgono a quota 59, distribuiti in 19 paesi, mentre il numero totale dei negozi raggiunge quota 346, di cui 38 diretti e 308 in franchising, a cui si aggiungono i 17 store a marchio Mondocaffè localizzati in Liguria.

“L’apertura dei punti vendita Tuttocapsule in Grecia è per noi motivo di orgoglio - commenta Vincenzo Pagliero, fondatore di Tuttocapsule e ceo del Gruppo P&C - perché segna lo sbarco in un paese nuovo che rappresenta un tassello fondamentale per l’espansione del marchio Tuttocapsule all’estero. Abbiamo scelto di iniziare questo percorso da Salonicco, seconda città greca per dimensioni e da Larissa, idealmente posizionata lungo una direttrice di espansione Nord-Sud”.

Nonostante la sempre più diffusa internazionalizzazione del Gruppo P&C, che viene da un 2025 chiuso con un fatturato consolidato attestato oltre 44 milioni di euro, il cuore dell’azienda resta a Settimo Torinese, in provincia di Torino, dov’è in fase di realizzazione un ampliamento del magazzino centrale che porterà a 4.700 metri quadri la superficie disponibile.

Il magazzino non gestisce semplicemente i prodotti delle linee di proprietà, come Pagliero (linee classiche e Specialty Coffee), Suavis Italian Taste (preparati per bevande calde e fredde) e TAIAO Nature Made (preparati per bevande funzionali e naturale), ma contiene un catalogo di oltre 800 referenze selezionate, tra più di 60 torrefazioni e produttori italiani.

“L’espansione di Tuttocapsule fuori dai confini nazionali - sottolinea Pagliero - è un dato positivo non soltanto per la nostra azienda ma per tutte le realtà di valore, piemontesi e italiane, che attraverso i nostri canali di distribuzione possono trovare nuovi sbocchi di internazionalizzazione in un mercato sempre più competitivo”.