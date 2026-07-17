Sojasun main sponsor del Kalemana Festival

Per il terzo anno consecutivo, Sojasun, brand di riferimento nel mondo delle alternative vegetali, è main sponsor del Kalemana Festival, l'evento italiano dedicato allo yoga e al benessere olistico, in programma il 12 e 13 settembre 2026 a Punta Marina (Ravenna). Una partnership che conferma la volontà del brand di continuare a promuovere una cultura del benessere quotidiano, fondata su equilibrio, consapevolezza e scelte alimentari in sintonia con uno stile di vita attivo e positivo.

Giunto alla sua 5° edizione, il Kalemana Festival si è affermato come uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia per la community dello yoga e per tutti coloro che ricercano momenti di riconnessione con sé stessi attraverso il movimento, la mindfulness e la condivisione. Per due giorni, Punta Marina si trasformerà in un grande spazio dedicato al benessere, dove praticare yoga nelle sue diverse espressioni, sperimentare nuove discipline e vivere esperienze capaci di generare ispirazione e relazioni autentiche.

Lo yoga rappresenta il cuore pulsante del Festival: dalle pratiche più dinamiche a quelle meditative e rigenerative, il programma offrirà un ricco calendario di lezioni e sessioni guidate da insegnanti e professionisti di riferimento del panorama italiano. Accanto allo yoga, i partecipanti potranno prendere parte a workshop di breathwork, sound therapy, fitness, danza, laboratori creativi e momenti di intrattenimento musicale, in un'esperienza immersiva che mette al centro il benessere della persona.

Ad accompagnare il pubblico in questo percorso sarà Paola Maugeri, giornalista, conduttrice e da sempre promotrice di uno stile di vita consapevole, che ricoprirà il ruolo di host dell'edizione 2026 del Festival, guidando alcuni dei principali momenti di incontro e condivisione della manifestazione.

Con oltre 40 attività in programma, il Kalemana Festival rappresenta un ecosistema esperienziale che riflette pienamente i valori che da sempre guidano Sojasun: vivere in modo attivo, nutrire il proprio equilibrio e dedicare attenzione al proprio benessere attraverso piccoli gesti quotidiani.

La presenza di Sojasun all'interno della manifestazione si tradurrà in uno spazio esperienziale pensato per coinvolgere i partecipanti attraverso momenti di scoperta e condivisione. Presso lo stand del brand, il pubblico potrà degustare gratuitamente una selezione di prodotti Sojasun e vivere un'esperienza in linea con i valori del Festival, all'insegna del benessere, dell'equilibrio e della convivialità. Un'occasione per scoprire da vicino l'universo Sojasun e il suo impegno nel promuovere uno stile di vita sano e consapevole.

La partecipazione al Festival sarà, inoltre, arricchita dal Sojasun Breakfast Club, un esclusivo momento di incontro riservato ai talent e ai content creator presenti alla manifestazione. L'iniziativa offrirà un'occasione di networking e condivisione attorno ai valori del brand, attraverso una colazione dedicata e un'esperienza di relazione autentica con la community di ambassador e influencer del Festival.

"Essere nuovamente main sponsor del Kalemana Festival significa per Sojasun rafforzare il dialogo con una community che condivide la nostra stessa idea di benessere: un percorso fatto di consapevolezza, vitalità e ricerca di equilibrio", dichiara Maria Chiara Leoni, Local Marketing Manager BU Olga Italia. "Crediamo che il benessere non sia una meta, ma un'esperienza da coltivare ogni giorno, anche attraverso occasioni di incontro e condivisione come il Kalemana Festival".

La presenza di Sojasun all'interno della manifestazione si inserisce in una più ampia strategia di brand che punta a presidiare contesti ad alto coinvolgimento esperienziale, in cui alimentazione, movimento e benessere personale si integrano in una visione contemporanea del vivere positivo.

Attraverso il rinnovo della partnership con Kalemana, Sojasun conferma il proprio impegno nel promuovere esperienze capaci di ispirare le persone ad adottare uno stile di vita attivo e consapevole, contribuendo alla diffusione di una cultura del benessere accessibile e autentica.