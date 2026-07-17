Etichette adesive: Tikedo fa shopping in Spagna

Tikedo, gruppo operante nel Sud Europa nel settore delle etichette con più di 100 milioni di fatturato, ha annunciato l’acquisizione di Mesones Artes Gráficas, azienda spagnola specializzata nella produzione di etichette adesive, tramite la sua partecipata Etiquetas Adhegrafic. Gli amministratori e azionisti di Mesones Juan José, María e Rafael Mesones, continueranno a guidare l’attività insieme al manag...