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Etichette adesive: Tikedo fa shopping in Spagna
Quinta operazione in terra iberica per il gruppo romagnolo che acquisisce Mesones Artes Gráficas
Tikedo, gruppo operante nel Sud Europa nel settore delle etichette con più di 100 milioni di fatturato, ha annunciato l’acquisizione di Mesones Artes Gráficas, azienda spagnola specializzata nella produzione di etichette adesive, tramite la sua partecipata Etiquetas Adhegrafic. Gli amministratori e azionisti di Mesones Juan José, María e Rafael Mesones, continueranno a guidare l’attività insieme al manag...
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EFA News - European Food Agency
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