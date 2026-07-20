Intesa Sanpaolo premiata come miglior investment bank

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha ricevuto il riconoscimento di migliore Investment Bank in Italia agli Euromoney Awards for Excellence 2026. Il premio conferma il ruolo della Divisione come punto di riferimento nell'investment banking italiano e valorizza un modello di business orientato a sostenere la crescita delle imprese attraverso competenze specialistiche, innovazione e presenza internazionale.

Euromoney ha assegnato diversi riconoscimenti anche ad alcune banche del Gruppo appartenenti alla Divisione International Banks, riconoscendo la leadership della Divisione IMI Corporate & Investment Banking

Gli Euromoney Awards for Excellence sono uno dei più autorevoli riconoscimenti a livello internazionale per il settore bancario e finanziario: il risultato conseguito da IMI CIB ne conferma la solidità del modello di business e il ruolo di riferimento tra i principali operatori dell'investment banking.

"Essere riconosciuti da Euromoney come migliore Investment Bank in Italia - spiega Mauro Micillo, chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo - è un importante attestato della fiducia che il mercato ripone nella nostra Divisione e nel lavoro delle nostre persone. In un contesto che richiede visione, rapidità e capacità di accompagnare il cambiamento, continueremo a sostenere le aziende italiane e le tante eccellenze del nostro Paese, mettendo a disposizione competenze specialistiche, un network internazionale e soluzioni su misura per supportarne i piani di investimento, innovazione e crescita”.

La Divisione IMI CIB affianca imprese, clienti istituzionali e settore pubblico con soluzioni integrate a supporto di investimenti, operazioni straordinarie e percorsi di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali. L'offerta comprende: