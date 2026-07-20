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Cdp, 1,6 miliardi a Unicredit per la crescita delle imprese
Particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai territori del Mezzogiorno
Rafforzare l’accesso al credito e sostenere sia la crescita sia la competitività delle imprese italiane di minori dimensioni in Italia e all’estero, con un’attenzione particolare ai territori del Mezzogiorno. È questo l’obiettivo dei due finanziamenti obbligazionari senior preferred unsecured per complessivi 1,8 miliardi di euro che Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha interamente sottoscritto a favore...
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EFA News - European Food Agency
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