Lavazza, la capsula "is over"

Capsule e cialde, il gioco é già finito? Pare di si, almeno stando a quanto dichiarato da Giuseppe Lavazza che, al Financial Times ha detto un secco: Capsule is over", l'era delle capsule è finita. Secondo il patron del famoso marchio made in Italy, stante l'impennata dei prezzi, i consumatori di caffè scelgono di acquistarne "meno ma di qualità superiore", alimentando la domanda di caffè in grani...