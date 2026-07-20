Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Lavazza, la capsula "is over"
Giuseppe Lavazza svela i nuovi trend del settore: più qualità per alimentare la domanda di caffè in grani e di macchine automatiche
Capsule e cialde, il gioco é già finito? Pare di si, almeno stando a quanto dichiarato da Giuseppe Lavazza che, al Financial Times ha detto un secco: Capsule is over", l'era delle capsule è finita. Secondo il patron del famoso marchio made in Italy, stante l'impennata dei prezzi, i consumatori di caffè scelgono di acquistarne "meno ma di qualità superiore", alimentando la domanda di caffè in grani...
Fc - 61878
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency