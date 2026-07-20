Ue, 500 milioni all'Emilia R per danni alluvione

La Commissione europea ha approvato un programma da 500 milioni di euro per sostegno gli agricoltori colpiti dalle alluvioni e dalle frane verificatesi nel settembre 2024 nella regione Emilia-Romagna. Il programma, che rientra all'interno delle norme UE in materia di aiuti di Stato, intende comrpensare le imprese per i danni subiti e sosterrà gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Il programma sarà attivo fino al 17 settembre 2028.

Il programma è aperto alle imprese di tutte le dimensioni, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli: gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette per la copertura, fino al 100%, dei costi di investimento per il ripristino del potenziale produttivo ai livelli preesistenti alle calamità naturali e, anche in questo caso fino al 100%, dei danni subiti dalle aziende come conseguenza diretta delle calamità naturali, inclusi i danni materiali a beni quali edifici e attrezzature, la perdita di reddito e i costi derivanti dalla calamità naturale.

Il programma ha preso avvio dopo che la Commissione UE ha constatato che le inondazioni e le frane sono state classificate come calamità naturali e che il programma serve unicamente a compensare i danni effettivamente causati da tali calamità. Inoltre, introduce un meccanismo appropriato per garantire che non vi siano compensazioni eccessive.