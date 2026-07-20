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Frumento tenero. Produzione cresce a due cifre nel 2026
Il grano nazionale comunque del tutto insufficiente a coprire il fabbisogno domestico
Stando alle stime di Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia, aderente a Confindustria e FederPrima, il raccolto nazionale 2026 di frumento tenero registrerà una crescita dei volumi produttivi nell'ordine del 10%, che porterà l’offerta a ridosso dei 3 milioni di tonnellate.Il nuovo raccolto presenta inoltre caratteristiche qualitative più che soddisfacenti sotto il profilo merceologico, ed in...
lml - 61892
EFA News - European Food Agency
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