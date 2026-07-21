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Goglio acquisisce Cristal Embalagens e si espande in Sud America
Sinergie in settori come food, caffè e pet food per sviluppo di prodotto ed efficienza operativa
Goglio, realtà di riferimento a livello internazionale nel settore del packaging flessibile, ha acquisito, attraverso la propria controllata brasiliana Mega Goglio, il 100% di Cristal Embalagens, azienda specializzata nella produzione di packaging flessibile con sede a Morro da Fumaça, nello Stato di Santa Catarina (Brasile).Fondata nel 1999, Cristal Embalagens, che nel 2025 ha registrato un fatturato n...
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EFA News - European Food Agency
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