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Lindt, 1° sem di crescita (grazie ai prezzi)
Nonostante vendite -0,9% in volume, +4,3% di fatturato a 2,5 miliardi
Crescita organica delle vendite del 4,3% a 2,33 miliardi di franchi svizzeri, pari a oltre 2,51 miliardi di euro, trainata da una crescita a doppia cifra in Nord America e nel resto del mondo, nonché dagli aumenti dei prezzi. Risultato operativo (EBIT) pari a 260,2 milioni di franchi, con un margine dell'11,2% (primo semestre 2025: 259,2 milioni di CHF, 11,0%). Sono questi i dati principali della s...
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EFA News - European Food Agency
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