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Grano duro, chiesto un fondo straordinario
Per Confagricoltura valorizzerebbe le produzioni agricole di qualità, facendo fronte alla grave crisi del settore
Alla vigilia del tavolo convocato al Masaf per affrontare la crisi del grano duro, Confagricoltura chiede interventi tempestivi per tutelare la cerealicoltura nazionale. Il settore, a fronte della drastica perdita di redditività, fa i conti con costi di produzione in crescita del 10,5% a fronte di un crollo dei prezzi alla produzione attestati a circa 260 euro a tonnellata di media rispetto al picco...
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EFA News - European Food Agency
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