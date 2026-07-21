Grano duro, chiesto un fondo straordinario

Atti governativi Grano duro/3. Lollobrigida: incentivi, controlli, ricerca e comunicazione a sostegno filiera

Al tavolo con le associazioni, titolare Masaf prende atto del prezzo di vendita troppo basso

“Il governo Meloni è quello che ha investito di più in agricoltura e anche la filiera del grano duro ne beneficerà. Oggi con le associazioni agricole abbiamo concordato sul fatto che bisogna fare di p... more