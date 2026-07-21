Anemos e Terre di Puglia creano il re degli snack

Anemos Private Investments, holding di investimento dedicata all’attività di private equity, fondata ad inizio 2024 e dotata di capitali propri e pazienti, parte del gruppo Samhita, family office di Paolo Basilico (figlio del banchiere Paolo Basilico e fratello di Rocco Basilico, imprenditore e erede di Leonardo Del Vecchio), annuncia insieme a Nicola Visaggio, imprenditore e fondatore di Terre di...