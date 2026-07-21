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Anemos e Terre di Puglia creano il re degli snack
La holding di Pietro Basilico, acquisisce il marchio dei taralli pugliesi
Anemos Private Investments, holding di investimento dedicata all’attività di private equity, fondata ad inizio 2024 e dotata di capitali propri e pazienti, parte del gruppo Samhita, family office di Paolo Basilico (figlio del banchiere Paolo Basilico e fratello di Rocco Basilico, imprenditore e erede di Leonardo Del Vecchio), annuncia insieme a Nicola Visaggio, imprenditore e fondatore di Terre di...
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EFA News - European Food Agency
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