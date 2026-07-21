Ieg Arabia: si scaldano i motori per due eventi

In programma Expo Fire s Safety ed Expo Health s Wellness, entrambi al Dhahran Expo.

Ieg Arabia, filiale di Ieg Middle East e organizzatrice di Dubai Active e Dubai Muscle Show, è stata ufficialmente incaricata di organizzare e realizzare l'Expo Fire s Safety e l'Expo Health s Wellness, che si terranno dal 6 all'8 novembre 2026 presso il Dhahran Expo, Al Khobar, in Arabia Saudita, nell'ambito dei 16° Giochi Mondiali dei Vigili del Fuoco 2026 (in programma dal 5 al 13 novembre 2026, questa edizione dei Giochi si preannuncia come la più grande nella sua storia, con oltre 7.000 atleti, 200.000 spettatori e partecipanti provenienti da 70 paesi che si sfideranno in 56 discipline sportive).

In qualità di organizzatore dei più grandi eventi di salute, fitness e benessere del Medio Oriente, Ieg Arabia sfrutterà la sua vasta esperienza nel settore e la sua rete internazionale di espositori per creare due fiere di livello mondiale dedicate alla salute, al benessere, alla sicurezza e alle prestazioni dei Vigili del Fuoco.

Per tre giorni presso il Dhahran Expo, la World Firefighters Games Expo riunirà le principali organizzazioni globali e regionali nei settori Salute, benessere e fitness, Programmi di fitness funzionale per Vigili del Fuoco, Salute e sicurezza sul lavoro, Soluzioni per le prestazioni e il recupero, Tecnologia e innovazione in ambito sanitario, Nutrizione e benessere, Iniziative di formazione e sicurezza specifiche per i Vigili del Fuoco. I due Expo fungeranno da punto di riferimento centrale per la comunità internazionale dei Vigili del Fuoco, offrendo una piattaforma unica per il networking, lo sviluppo del business, la scoperta di nuovi prodotti e la collaborazione industriale, promuovendo al contempo le migliori pratiche in materia di salute e benessere dei Vigili del Fuoco. L’incarico rappresenta un traguardo significativo per Ieg Arabia e rafforza la crescente presenza di Italian Exhibition Group nel settore degli eventi in rapida espansione nel Middle East.

“La partnership di Ieg Arabia con i World Firefighters Games 202c riflette la nostra ambizione di espanderci a livello internazionale e consolidare la nostra presenza nei mercati strategici in crescita. Il Middle East è una priorità fondamentale per noi e le fiere hanno un ruolo importante da svolgere anche nel supportare la Vision 2030 del Saudi Arabia, creando piattaforme per investimenti, scambio di conoscenze e sviluppo del settore”, ha dichiarato Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group S.p.A.

Da parte sua, Francesco Santa, amministratore delegato di Ieg Middle East, ha spiegato: "Siamo onorati di essere stati scelti per organizzare la Firefighter Health & Wellness Expo ai World Firefighters Games 202c. Si tratta di uno dei più importanti eventi globali per la comunità dei vigili del fuoco e di una piattaforma che si allinea con la nostra esperienza nell'organizzazione di eventi su larga scala dedicati alla salute, al fitness e al benessere. Riuniremo marchi, organizzazioni e innovatori leader a livello mondiale per supportare la salute, le prestazioni e il benessere dei Vigili del Fuoco, creando al contempo un ambiente dinamico che promuova la collaborazione, l'innovazione e connessioni di settore".

Si prevede che l'Expo attirerà decine di migliaia di visitatori, professionisti del settore, atleti e delegati durante tutto il periodo dei Giochi, presentando i prodotti, i servizi e le innovazioni più recenti progettati per migliorare la forma fisica, la resistenza, la sicurezza e la qualità di vita complessiva dei Vigili del Fuoco.

Con i preparativi già in corso, Ieg Arabia collaborerà a stretto contatto con i Giochi Mondiali dei Vigili del Fuoco 2026 per offrire un'esperienza espositiva di livello mondiale che rifletta la portata, il prestigio e l'importanza internazionale dell'evento.