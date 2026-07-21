Riso Scotti, il senza lattosio “buono per tutti”

Sempre più italiani fanno attenzione alla composizione dei prodotti e al rapporto tra alimentazione e benessere: il free from sta entrando man mano nelle abitudini di consumo, soprattutto i prodotti con la dicitura “senza lattosio”, che secondo i dati dell’Osservatorio Immagino GS1 Italy, sono oltre tremila e hanno superato i 2,3 miliardi di euro di sell-out, con una crescita del 5,3% a valore e del 3,9% a volume. Il “senza lattosio” non è soltanto una risposta funzionale a un’intolleranza che mette da parte gusto e varietà, ma, al contrario, rappresenta un’offerta valida e ampia.

In questo contesto, Riso Scotti ritorna con la campagna Tv, radio e digital “Sì con Riso, senza Lattosio… buono per tutti!” per proporre prodotti nati per rispondere a esigenze alimentari specifiche e che allo stesso tempo non mettono in secondo piano il gusto e il mangiare bene: le varie referenze compongono una gamma senza lattosio, senza proteine del latte e senza tracce di latte, certificata con il Marchio Lfree® e approvata da AILI – Associazione Italiana Latto-Intolleranti.

Eleonora Zeni, co-fondatrice di LFree, afferma che “Il mondo del free from è cambiato profondamente: oggi le persone non cercano semplicemente prodotti ‘senza’, ma alimenti buoni, gratificanti e capaci di inserirsi con naturalezza nella vita di tutti i giorni. L’inclusività alimentare passa proprio da qui: fare in modo che un’esigenza specifica non diventi un limite o una rinuncia, ma possa tradursi in una scelta semplice e condivisa. La vera evoluzione del settore è riuscire a parlare non solo a chi deve escludere un ingrediente, ma a tutti.”

Se in passato l’innovazione nel settore free from mirava quasi esclusivamente a eliminare specifici ingredienti, oggi la vera sfida è creare prodotti capaci di eccellere nel gusto e nella qualità.

Umberto Rovati, direttore marketing Riso Scotti, dichiara che “Abbiamo scelto di tornare a investire con forza su Sì con Riso senza Lattosio perché crediamo nella contemporaneità del progetto e nel suo potenziale di crescita. Il messaggio ‘buono per tutti’ sintetizza bene ciò che vogliamo esprimere: partire da un’esigenza specifica per offrire una gamma che non venga percepita come un’alternativa o una rinuncia. Il riso, con la sua naturale versatilità, ci permette di sviluppare prodotti capaci di coniugare gusto, qualità e attenzione ai nuovi stili alimentari. L’attuale campagna vuole riportare questo messaggio nelle case degli italiani con un linguaggio semplice, positivo e immediato.”